البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع اعلان نتائج الربع الثالث

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بنحو 130 نقطة بدعم إعلان نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري.





وارتفع قطاع التكنولوجيا بنحو 1.4% ليقود مكاسب "وول ستريت"، كما كان سهم "جولدمان ساكس" أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز" بزيادة 2.1% بعد إفصاح البنك عن نتائج أعمال قوية.





وأعلن بنك "مورجان ستانلي" ارتفاع أرباحه 18% خلال الربع الثالث متجاوزةً توقعات المحللين، ليصعد السهم بنحو 4%.





كما ارتفع سهم "جونسون آند جونسون" بأكثر من 3% بعد أن حققت الشركة إيرادات وأرباح بأكثر من التقديرات.





بينما سجلت شركة " بلاك روك" إيرادات بأقل من التوقعات، ما دفع السهم للهبوط بأكثر من 5%.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9% إلى 25479.8 نقطة، رابحاً 229.2 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.8% إلى 2772.1 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% إلى 7509.6 نقطة.





وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 95.914.