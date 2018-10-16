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الإمارات تؤكد دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:58 م
الإمارات تؤكد دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
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وكالات
 

أكدت دولة الإمارات، خلال المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وعلى الأهمية الكبيرة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

 

ووفقاً للحساب الرسمي لبعثة الدولة في الأمم المتحدة على تويتر، أعربت الإمارات خلال المناقشة العامة للجنة الأولى عن إيمانها الراسخ بأهمية المحافل الدولية لنزع السلاح والأمن الدولي، للوصول إلى توافق حول نزع السلاح ودعم الجهود الدولية الرامية إلى إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

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