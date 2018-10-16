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عاجل.. الدولار يرتفع في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 16-10-2018

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:49 م
عاجل.. الدولار يرتفع في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 16-10-2018
دولار
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الفجر الاقتصادي
 
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا، ليسجل 17.85 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وارتفع الدولار، في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً أعلى سعر للشراء عند مستوى 17.89 جنيها، بينما بقي أقل سعر لبيع الدولار في البنك الأهلى المصري مسجلاً 17.88 جنيها، وتابع الدولار الارتفاع في بنك البركة مسجلاً 17.88 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع.

لبنما واصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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