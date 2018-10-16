شاهد الشوط الثانى YouTube مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند | يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف

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مباراة مصر – مباشر

مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن مصر تريد بدء مرحلة ما بعد كأس العالم بشكل جديد.

مباراة مصر وسوازيلاند يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية في الساعة الثالثة عصر الثلاثاء.

مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16- 10- 2018 في الجولة

الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :

يحل المنتخب المصري ضيفا ثقيلا على نظيره سوازيلاند (إي سواتيني) اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، في المباراة التي ستقام بينهما في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف القادم .

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 4).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5 .

الملعب : ملعب ترايد فيير .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : مصر (4-1) سوازيلاند.

وحقق المنتخب الفوز منذ 4 أيام على إي سواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيسعى منتخبنا للفوز في هذه اللقاء لحسم الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.

بينما سيدخل منتخب سوازيلاند اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تكتب له في تاريخه المتوضع، وتبقى أماله ضعيفة جدًا للصعود لنهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2019، الصيف القادم، بعدما قدم أداء سيء في أول ثلاث جولات من التصفيات، خسر في لقائين أمام الفراعنة ونسور قرطاج، وتعادل في واحدة أمام منتخب النيجر.