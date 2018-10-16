جارى الآن الشوط الثانى شاهد بث مباشر بجودة سريعة مباراة مصر ضد سوازيلاند

وحقق المنتخب الفوز منذ 4 أيام على إي سواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيسعى منتخبنا للفوز في هذه اللقاء لحسم الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.

بينما سيدخل منتخب إي سواتيني اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تكتب له في تاريخه المتوضع، وتبقى أماله ضعيفة جدًا للصعود لنهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2019، الصيف القادم، بعدما قدم أداء سيء في أول ثلاث جولات من التصفيات، خسر في لقائين أمام الفراعنة ونسور قرطاج، وتعادل في واحدة أمام منتخب النيجر.

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح نجم الفراعنة الأول وليفربول الإنجليزي بسبب إصابته التي تعرض لها في المباراة الماضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مصر وآي سواتيني اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناةbeIN SPORTS HD 5.

التشكيل المتوقع:

سيبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أحمد المحمدي- محمد النني - علي غزال - طارق حامد- محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - عمرو وردة.







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بطاقة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

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موعد مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

البطولة : تصفيات أمم أفريقيا 2019

القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD

معلق المباراة : علي محمد علي

الملعب: ترايد فيير

الساعة : 15:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 16.00 مساءًا بتوقيت السعودية