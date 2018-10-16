تفاصيل سقوط أخطر تجار المخدرات ببولاق الدكرور





كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، بورود معلومات مفادها قيام إبراهيم. خ. ع، 45 سنة، عامل بالأوقاف، ومُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، والقبض عليه وبحوزته 20040 ألف قرص مخدر، مبلغ مالي قدره 21420 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور وبحوزته 20 ألف قرص مخدر، وتبين أنه عامل بوزارة الأوقاف.