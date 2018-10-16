رابط كورة اون لاين HD لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر تصفيات أمم افريقيا | مصر 1 - 0 سوازيلاند بث مباشر
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:51 م
رابط كورة اون لاين HD لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر تصفيات أمم افريقيا | مصر 1 - 0 سوازيلاند بث مباشر
صنع عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى كرة خطرة من ركلة ركنية أمام مرمى منتخب سوازيلاند، ولم يتمكن محمود تريزيجيه من ترجمتها وإحرازها هدفًا ثانيا للفراعنة، بعدما مرت الكرة بسرعة أمامه وسقط اللاعب على الأرض فى الدقيقة 36 عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
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