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"سي إن إن": ترامب يوكد أنه لا يملك اطماعًا مالية في السعودية وروسيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:50 م
سي إن إن: ترامب يوكد أنه لا يملك اطماعًا مالية في السعودية وروسيا
ترامب
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الفجر السعودي
 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يملك اطماعا مالية في السعودية وروسيا، وأشار إلى أن الأنباء التي تتحدث عن أنه يمتلك مثل هذه الأطماع "كاذبة".


وقد التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث آخر مستجدات الأوضاع.




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