بدأت الآن .. (الشوط الثاني) مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر مجاناً بدون تقطيع |كول كورة
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:46 م
بدأت الآن .. (الشوط الثاني) مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر مجاناً بدون تقطيع |كول كورة
مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، على استاد مافوسو بالتعادل السلبى.
بدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى وباهر المحمدى وأحمد المحمدى وأيمن أشرف فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد فى الوسط، وأمامهما تريزيجيه وحسين الشحات وعمرو وردة، ومروان محسن فى الهجوم.
بدأت الآن .. (الشوط الثاني) مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر مجاناً بدون تقطيع |كول كورة
سجل أحمد حجازي الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك سوازيلاند، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة العودة، بمدينة أمبابان عاصمة سوازيلاند، في إطار الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.
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