الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة مصر اليوم بث مباشر

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وضمت قائمة منتخب مصر المستدعاة لمواجهة سوازيلاند القائمة التالية:





حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمود جنش ومحمد أبو جبل





خط الدفاع : محمد هاني وعلي جبر وباهر المحمدي و أيمن أشرف وأحمد المحمدي ومحمد هاني ومحمود حمدي ومحمد حمدي

الشوط الثاني بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة مصر اليوم بث مباشر

خط الوسط : طارق حامد ومحمد صادق و محمد محمود و علي غزال ومحمد النني وعمر وردة و سام مرسي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وسيستمر غياب رمضان صبحي للإصابة





خط الهجوم : سيتواجد المحترف محمد صلاح بالإضافة إلى مروان محسن وأحمد حسن كوكا الذي استبعد عن مواجهة النيجر لمنه تواجد مرة آخرى وسيغيب أيضًا صلاح محسن للإصابة وأحمد علي المنضم حديثًا للإصابة أيضًا





كورة لايف مباراة مصر وسوازيلاند أما منتخب سوازيلاند فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطةً واحدةً بفارق الأهداف عن النيجر التي فازعليها بطل أفريقيا السابق بسداسيةٍ نظيفة





تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سوازيلاند اليوم:





من المتوقع أن يبدأ المنتخب بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى- أيمن أشرف – باهر المحمدي – علي جبر – أحمد المحمدي- محمد النني – علي غزال – طارق حامد – محمود حسن تريزيجيه – مروان محسن – محمد صلاح.



