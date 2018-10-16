الشوط الثانى بث حي HD كورة شوت | مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند 

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ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح نجم الفراعنة الأول وليفربول الإنجليزي بسبب إصابته التي تعرض لها في المباراة الماضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مصر وآي سواتيني اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناةbeIN SPORTS HD 5.

التشكيل المتوقع:

سيبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أحمد المحمدي- محمد النني - علي غزال - طارق حامد- محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - عمرو وردة.