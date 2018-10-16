الليلة.. الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ضيف محمد الباز في 90 دقيقة

يستضيف اﻻعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية فى حوار خاص فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء .





ويكشف محافظ الدقهلية تفاصيل وكواليس جولة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الدقهلية والتى كانت امس واهم القرارات التي اخذها خلال الجولة.





يناقش اﻻعلامي محمد الباز أبرز المشروعات القومية الكبرى الجارى إنشائها فى المحافظة ؟؟ وما تم إنجازه فى مدينة المنصورة الجديدة التى أعلن عنها الرئيس السيسى ؟ .





ويكشف محافظ الدقهلية عن خطته خلال الفترة المقبلة لتطوير المحافظة، وما تم فى مشروع تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وكيفية مواجهة أزمة التعديات عليها وتلويثها؟





ويرصد أبرز ما تم إنجازه مؤخرا منذ توليه المنصب مثل تطوير مصيف جمصة، وإنشاء قطار مكهرب ، وما هى المشروعات العملاقة المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة ؟.





ويوجه الدكتور كمال شاروبيم خلال حوار الدكتور محمد الباز مجموعة رسائل للمواطن ورؤساء المدن ورجال واﻻعمال والمستثمرين واعضاء مجلس النواب.