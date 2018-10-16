غدا.. حسن راتب يدير جلسة "دور وسائل الإعلام في تحدي أزمة المياه"

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يواصل أسبوع القاهرة للمياه فعالياته لليوم الرابع والتى تنظمة وزارة الموارد المائية ، بمشاركة وفود من 70 دولة، ونحو 100 وزيرا، لمناقشة قضايا المياه وتغير المناخ.





ويُدير د. حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء ورئيس شبكة قنوات المحور الجسة الهامة فى اليوم الرابع والتى تقام تحت عنوان " دور وسائل الاعلام في تحدي أزمة المياه " بحضور ومشاركة العديد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلي المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية، بالاضافى الى كوكبة من الاعلاميين ورجال الفكر والصحافة.



