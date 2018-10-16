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غدا.. حسن راتب يدير جلسة "دور وسائل الإعلام في تحدي أزمة المياه"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:46 م
غدا.. حسن راتب يدير جلسة دور وسائل الإعلام في تحدي أزمة المياه
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الفجر الفني
 
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يواصل أسبوع القاهرة للمياه فعالياته لليوم الرابع والتى تنظمة وزارة الموارد المائية ، بمشاركة وفود من 70 دولة، ونحو 100 وزيرا، لمناقشة قضايا المياه وتغير المناخ.

ويُدير د. حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء ورئيس شبكة قنوات المحور الجسة الهامة فى اليوم الرابع والتى تقام تحت عنوان " دور وسائل الاعلام في تحدي أزمة المياه " بحضور ومشاركة العديد من الوزراء والخبراء والعلماء وممثلي المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية، بالاضافى الى كوكبة من الاعلاميين ورجال الفكر والصحافة.

تبدأ الجلسة العامة فى الرابعة عصر غداً الاربعاء 17 اكتوبر باحد فنادق القاهرة وتتناول الجلسة الدور الهام و الحيوى لوسائل الإعلام فى توعية و تبصير المواطنين بأزمة نقص المياه و كيفية ترشيد استخدمات المياه ، عبر حملات إعلامية منتظمه
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