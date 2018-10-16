تعرف على التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام النيجر
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:44 ممروى الجلاصي
يخوض المنتخب الوطني التونسي اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر في نيامي، مباراة الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2019 ضد منتخب النيجر.
و قد اختار المدرب فوزي البنزرتي، التعويل عاللاعبين الآتي ذكرهم:
- فاروق بن مصطفى
- حمزة المثلوثي
- أسامة الحدادي
- ديلان برون
- ياسين مرياح
- محمد أمين بن عمر
- إلياس السخيري
- أيمن بن محمد
- فخر الدين بن يوسف
- نعيم السليتي
- فراس شواط
و للتذكير، فإن 'نسور قرطاج' يتصدرون المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، إثر تحقيق فوز أمام منتخب النيجر بنتيجة 1 – 0 بملعب رادس.