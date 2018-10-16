تعرف على التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام النيجر‎

يخوض المنتخب الوطني التونسي اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر في نيامي، مباراة الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2019 ضد منتخب النيجر.





و قد اختار المدرب فوزي البنزرتي، التعويل عاللاعبين الآتي ذكرهم:





- فاروق بن مصطفى





- حمزة المثلوثي

- أسامة الحدادي





- ديلان برون





- ياسين مرياح





- محمد أمين بن عمر





- إلياس السخيري





- أيمن بن محمد





- فخر الدين بن يوسف

- نعيم السليتي

- فراس شواط





و للتذكير، فإن 'نسور قرطاج' يتصدرون المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، إثر تحقيق فوز أمام منتخب النيجر بنتيجة 1 – 0 بملعب رادس.



