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تعرف على التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام النيجر‎

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:44 م
تعرف على التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام النيجر‎
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مروى الجلاصي
 
يخوض المنتخب الوطني التونسي اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر في نيامي، مباراة الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2019 ضد منتخب النيجر.

و قد اختار المدرب فوزي البنزرتي، التعويل عاللاعبين الآتي ذكرهم:

- فاروق بن مصطفى

- حمزة المثلوثي
 
- أسامة الحدادي

- ديلان برون

- ياسين مرياح

- محمد أمين بن عمر

- إلياس السخيري

- أيمن بن محمد

- فخر الدين بن يوسف
 
- نعيم السليتي
 
- فراس شواط

و للتذكير، فإن 'نسور قرطاج' يتصدرون المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، إثر تحقيق فوز أمام منتخب النيجر بنتيجة 1 – 0 بملعب رادس.

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