"السجيني": هناك توافق كامل حول قانون الإدارة المحلية.. واستطعنا تثبيت أركان الدولة
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:42 مهدى عبدالرازق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إننا استطعنا تثبيت أركان الدولة المصرية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، ومازالت عملية البناء مستمرة.
وأشار "السجيني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي للقطاعات المختلفة للدولة ضروري، منوهًا بأن عملية الإصلاح لن تتحقق إلا بالعمل على عملية بناء الإنسان.
وعن قانون الإدارة المحلية، أوضح أن البرلمان انتهى منه، وهناك توافق كامل عليه، ولا يوجد أي مواد جدلية به.
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