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مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر كورة اون لاين HD | مشاهدة مباراة مصر اليوم لايف HD في تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:13 م
مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر كورة اون لاين HD | مشاهدة مباراة مصر اليوم لايف HD في تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر
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مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر كورة اون لاين HD | مشاهدة مباراة مصر اليوم لايف HD في تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر


طالب أجيرى لاعبيه بضرورة إحراز أكثر من هدف أمام سوازيلاند لضمان الاحتفاظ بأفضلية التهديف أمام المنتخب التونسى على أمل الفوز فى لقاء نوفمبر المقبل بالقاهرة، خاصة أن الجميع ينتظر من المنتخب تغيير الصورة التى ظهروا عليها فى نهاية المباراة الماضية.
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