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وزير الإعلام اليمني: الحوثي يفرض على المعلمات حمل السلاح

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:15 م
وزير الإعلام اليمني: الحوثي يفرض على المعلمات حمل السلاح
وزير الإعلام اليمني
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وكالات
 

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تفرض على المعلمات في صنعاء حضور وقفة احتجاجية مسلحة اليوم الثلاثاء، وحمل السلاح وتخييرهن بين المشاركة أو الفصل.

 

وكتب الإرياني على حسابه في تويتر "الميليشيا الحوثية تفرض على المعلمات في مديرية معين صنعاء حضور وقفة احتجاجية مسلحة اليوم الثلاثاء، وحمل السلاح.

 

وقال إن الميليشيا أعدت برنامجاً للوقفات الاحتجاجية المسلحة للعنصر النسائي في باقي المديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لمدة شهر، وخيرت المعلمات بين المشاركة أو الفصل من وظائفهن.

 

وتباع "ممارسات الميليشيا الحوثية الإيرانية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وسياساتها التدميرية للعملية التعليمية بتفاصيلها تكشف عن نواياها الحقيقية تجاه اليمن واليمنيين، هذا التوحش والإرهاب يستدعي تكاتف كل المكونات السياسية والوطنيةللتصدي لهذا العبث الذي تمارسه الميليشيا في مناطق سيطرتها".

 

المزيد عن: وزير الإعلام اليمني ميليشيا الحوثي حمل السلاح اليمن المعلمات الحوثيين
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