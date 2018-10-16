غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي | مشاهدة مصر وسوازيلاند أون لاين اليوم 16-10-2018

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح نجم الفراعنة الأول وليفربول الإنجليزي بسبب إصابته التي تعرض لها في المباراة الماضية.

تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، وباهر المحمدي، وعمرو طارق، وأحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، وعلي غزال، طارق حامد ، وعمرو وردة، ومحمود تريزيجيه.

الهجوم: مروان محسن.

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة ومتفردة لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب سوازيلاند بث مباشر اليوم الثلاثاء 16-10-2018 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند- قناة beIN SPORTS HD نقل مباشر مصر وسوازيلاند 16-10-2018 البث المباشر يوتيوب, مشاهدة مباراة مصر بقيادة الدولي محمد صلاح وسوازيلاند اليوم بث مباشر – تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019| كول كورة يلا شوت ، مباراة اليوم مصر وسوازيلاند بث مباشر يوتيوب، رابط بث حي الآن لايف مشاهدة مباراة مصر بقيادة محمد صلاح وسوازيلاند بث مباشر اليوم الثلاثاء 16-10-2018 مصر VS سوازيلاند اونلاين، مباراة مصر وسوازيلاند – محمد صلاح | بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة مصر وسوازيلاند، ويتطلع منتخب مصر صاحب المركز الثاني بالمجموعة لمواصلة المنافسة على الصدارة من أجل الحفاظ علي فرصه في التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2019، وذلك عندما يتقابل مع منتخب سوازيلاند علي ملعب السلام في يومنا الثلاثاء 16-10-2018.

معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم تذكرة الصعود بشكل رسمي في حالة فوز نسور قرطاج على النيجر في المباراة الثانية، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين وخسارة واحدة، خلف المتصدر المنتخب التونسي، منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم أداء مييز بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في ثلاث مباريات، رفقاء صلاح قادمين من فوزين متتاليين،.

وحقق المنتخب الفوز منذ 4 أيام على إي سواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيسعى منتخبنا للفوز في هذه اللقاء لحسم الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.

بينما سيدخل منتخب إي سواتيني اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تكتب له في تاريخه المتوضع، وتبقى أماله ضعيفة جدًا للصعود لنهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2019، الصيف القادم، بعدما قدم أداء سيء في أول ثلاث جولات من التصفيات، خسر في لقائين أمام الفراعنة ونسور قرطاج، وتعادل في واحدة أمام منتخب النيجر.

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح نجم الفراعنة الأول وليفربول الإنجليزي بسبب إصابته التي تعرض لها في المباراة الماضية.

موعد مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

البطولة : تصفيات أمم أفريقيا 2019

القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD

معلق المباراة : علي محمد علي

الملعب: ترايد فيير

الساعة : 15:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 16.00 مساءًا بتوقيت السعودية

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