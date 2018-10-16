رابط كورة ستار بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا " مباراة العودة"

يقدم موقع "الفجر الرياضي"، بث مباشر لمباراة منتخبي مصر وسوازيلاند، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة، من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تقام بالكاميرون في شهر يونيو المقبل.





موعد البث المباشر لمباراة سوازيلاند ومصر

ينطلق البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند في تمام الثالثة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ترايد فيير" في سوازيلاند.





شهد المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى استعدادًا لمواجهة سوازيلاند، الدفع بعدد من الوجوه الجديدة على التشكيل الأساسي، حيث شارك محمود جنش فى حراسة المرمى وأمامه أحمد حجازى العائد من الإيقاف وباهر المحمدى وأحمد المحمدى ظهير أيمن ومحمد حمدى لاعب بيراميدز فى مركز الجناح الأيسر على حساب أيمن أشرف، وفى الوسط سام مرسى وطارق حامد ومحمد الننى ومحمد صادق، لاعب الإسماعيلى، وحسين الشحات، وعمرو وردة ومروان محسن مهاجم وحيد.





وشهد المران تواجد 4 لاعبين جدد عن تشكيل أجيرى فى المباراتين اللتين خاضهما المنتخب تحت قيادة أجيرى، وهم محمود جنش ومحمد حمدي وسام مرسى ومحمد صادق.





نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند فى ذهاب تصفيات أمم إفريقيا

تاريخيا لم يلتق منتخب الفراعنة بنظيره السوازيلاندى سوى مرتين الأولى كانت عام 2013، وفيها حقق منتخب مصر انتصارا عريضا على منتخب سوازيلاند بـ 10 أهداف نظيفة، وذلك في مباراة ودية جرت بينهما بملعب برج العرب، بينما الفوز الثانى فى اللقاء الذى أقيم يوم الجمعة الماضى فى الجولة الثالثة، والتى أقيمت باستاد السلام بالقاهرة بنتيجة 4 / 1 أحرزها أحمد المحمدى وعمرو وردة ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه.





وقبل مياراة مصر وسوازيلاند اليوم يحتل منتخب الفراعنة المركز الثانى فى جدول المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط خلف تونس المتصدر برصيد 9 نقاط ثم النيجر وسوازيلاند فى المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.