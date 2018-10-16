أبوبكر شوقي يعلن إنشاء صندوق دعم لبطل "يوم الدين"

كشف أبوبكر شوقي مخرج فيلم "يوم الدين" عن تلقيه العديد من الرسائل من أشخاص يودون مساعدة بطل الفيلم راضي جمال، معلنًا عن إنشاء صندوق دعم، داعيًا الجميع للمشاركة ولو بمبلغ صغير.





وأضاف "شوقي" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن الصندوق ليس قاصرًا على مصر وحدها، وفي حال كلام المتبرع بالخارج، فعليه التواصل معه لترتيب الأمر.





فيلم يوم الدين هو أول فيلم روائي طويل للمخرج أبو بكر شوقي و كان العرض العالمي الأول للفيلم قد أقيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور مخرجه أبو بكر شوقي و المنتجة دينا أمام، حيث نافس الفيلم على جائزة السعفة الذهبية و فاز بجائزة فرانسوا شاليه.تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه مازال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً.





بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب. وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.





الفيلم من بطولة راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ ومن إخراج وتأليف أبو بكر شوقي، وتقوم بإنتاج الفيلم دينا أمام ويقوم بتوزيع الفيلم في العالم العربي شركة فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة برئاسة محمد حفظي.