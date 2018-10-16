"كومباني" يطلب البقاء في مانشستر سيتي

يرغب البلجيكي فينسنت كومباني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين مع الفريق الأزرق.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل إلى أن كومباني يريد تجديد عقده مع مانشستر سيتي،كما أنه أخبر روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي أنه لا يفكر في الاعتزال دولياً الآن.

ويعد صاحب ال32 عاما من الركائز الأساسية مع المنتخب البلجيكي مع مارتينيز، وايضا يعتمد عليه جوارديولا كقائد للفريق.