يلاشوت HD بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند بالجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا

يقدم موقع "الفجر الرياضي"، بثا مباشرا لمباراة منتخب مصر ومنتخب سوازيلاند، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة، من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تقام بالكاميرون في شهر يونيو المقبل.





ينطلق البث المباشر لمباراة منتخب مصر وسوازيلاند في تمام الثالثة مساء اليوم اثلاثاء على ملعب "ترايد فيير" في سوازيلاند.





تشكيل مباراة منتخب مصر وسوازيلاند.

ومن المتوقع أن يدخل أجيري مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد المحمدي وأحمد حجازى وعلي جبر وباهر المحمدي في الدفاع، بينما يأتي طارق حامد وعلي غزال ومحمد النني في الوسط، في حين يأتي حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه تحت كوكا كمهاجم صريح.