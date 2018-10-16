كول كورة تابع بث مباشر وحي مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند 

يحل المنتخب المصري ضيفا ثقيلا على نظيره إي سواتيني اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، في المباراة التي ستقام بينهما في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف القادم .

بطاقة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

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وحقق المنتخب الفوز منذ 4 أيام على إي سواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيسعى منتخبنا للفوز في هذه اللقاء لحسم الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.

بينما سيدخل منتخب إي سواتيني اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تكتب له في تاريخه المتوضع، وتبقى أماله ضعيفة جدًا للصعود لنهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2019، الصيف القادم، بعدما قدم أداء سيء في أول ثلاث جولات من التصفيات، خسر في لقائين أمام الفراعنة ونسور قرطاج، وتعادل في واحدة أمام منتخب النيجر.

موعد مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

البطولة : تصفيات أمم أفريقيا 2019

القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD

معلق المباراة : علي محمد علي

الملعب: ترايد فيير

الساعة : 15:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 16.00 مساءًا بتوقيت السعودية

بث مباشر بجودة سريعة مباراة مصر ضد سوازيلاند