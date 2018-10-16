كول كورة تابع بث مباشر وحي مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند
يحل المنتخب المصري ضيفا ثقيلا
على نظيره إي سواتيني اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، في المباراة التي ستقام
بينهما في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف القادم .
بطاقة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم
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صلاح وسوازيلاند.. يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم
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وسوازيلاند بث مباشر مصر ضد سوازيلاند أون لاين اليوم 16-10-2018 في إطار منافسات
الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية 2019، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة
مصر وسوازيلاند بدون تقطيع نهائيا، مشاهدة مباراة مصر بقيادة محمد صلاح وسوازيلاند
اليوم في اطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام
على ملعب ترايد فيير الخاص بالمنتخب السوازيلاندي.
بينما سيدخل منتخب إي سواتيني
اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تكتب له في تاريخه المتوضع، وتبقى أماله ضعيفة
جدًا للصعود لنهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2019، الصيف القادم،
بعدما قدم أداء سيء في أول ثلاث جولات من التصفيات، خسر في لقائين أمام الفراعنة
ونسور قرطاج، وتعادل في واحدة أمام منتخب النيجر.
موعد مباراة مصر وسوازيلاند اليوم
البطولة : تصفيات أمم أفريقيا 2019
القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD
معلق المباراة : علي محمد علي
الملعب: ترايد فيير
الساعة : 15:00 مساءًا بتوقيت مصر
الساعة : 16.00 مساءًا بتوقيت
السعودية