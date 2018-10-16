"البنك المركزي الكويتي" يبيع سندات بـ240 مليون دينار لثلاثة شهور





طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار (792.8 مليون دولار)، بعائد 2.75%.





وحسب البيانات المنشورة على المركزي الكويتي، فقد بلغ أجل الإصدار نحو 3 أشهر، حيث تستحق في 15 يناير المقبل.





وتمت تغطية السندات بواقع 9.4 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليها سجل 2.26 مليار دينار.





وكان آخر إصدار للمركزي الكويتي، في 2 أكتوبر الحالي، بقيمة 200 مليون دينار، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.87% (أعلى عائد منذ عام 2008).





وكشف مسح حديث أعده "مباشر" ارتفاع قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات و"تورق مقابل" خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.7% إلى 6.45 مليار دينار، مقابل 5.78 مليار دينار بنفس الفترة من 2017.



