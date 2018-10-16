"البنك المركزي الكويتي" يبيع سندات بـ240 مليون دينار لثلاثة شهور
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:02 منيفين سمير
طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار (792.8 مليون دولار)، بعائد 2.75%.
وحسب البيانات المنشورة على المركزي الكويتي، فقد بلغ أجل الإصدار نحو 3 أشهر، حيث تستحق في 15 يناير المقبل.
وتمت تغطية السندات بواقع 9.4 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليها سجل 2.26 مليار دينار.
وكان آخر إصدار للمركزي الكويتي، في 2 أكتوبر الحالي، بقيمة 200 مليون دينار، لأجل 3 أشهر، وبعائد 2.87% (أعلى عائد منذ عام 2008).
وكشف مسح حديث أعده "مباشر" ارتفاع قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات و"تورق مقابل" خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.7% إلى 6.45 مليار دينار، مقابل 5.78 مليار دينار بنفس الفترة من 2017.
و"السندات والتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها "المركزي" الكويتي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بالكويت لتنظيم السيولة ولسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد