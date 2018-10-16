بث مباشر مجانا مباراةمصر وسوازيلاند | تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم بث مباشر (مجانا) على المفتوح

موعد مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

البطولة : تصفيات أمم أفريقيا 2019

القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD

معلق المباراة : علي محمد علي

الملعب: ترايد فيير

الساعة : 15:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 16.00 مساءًا بتوقيت السعودية

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح نجم الفراعنة الأول وليفربول الإنجليزي بسبب إصابته التي تعرض لها في المباراة الماضية.

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معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم تذكرة الصعود بشكل رسمي في حالة فوز نسور قرطاج على النيجر في المباراة الثانية، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين وخسارة واحدة، خلف المتصدر المنتخب التونسي، منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم أداء مييز بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في ثلاث مباريات، رفقاء صلاح قادمين من فوزين متتاليين،.

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