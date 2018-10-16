11.6 % ارتفاع في أرباح قطاع البنوك العُمانية بالربع الثالث





أظهرت البيانات المالية لقطاع البنوك، المدرجة ببورصة عُمان، ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري 11.55%، على أساس سنوي.





وبحسب النتائج المتاحة على موقع البورصة، بلغت أرباح 8 بنوك في الربع الثالث من العام الجاري 96.59 مليون ريال (250.46 مليون دولار)، مقابل ربح قدره 86.59 مليون ريال (224.52 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2017.





كما أظهرت نتائج بنوك القطاع نمو أرباحها في 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 12.99% لتصل إلى 283.79 مليون ريال، مقابل ربح قيمته 251.15 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2017.





وحقق بنك مسقط أكبر حجم للأرباح على مستوى الربع الثالث من العام الجاري بنحو 45.04 مليون ريال، وكذلك أكبر الأرباح بالقطاع على مستوى 9 أشهر من العام بنحو 134.74 مليون ريال.





وجاء البنك الوطني العُماني في الترتيب الثاني من حيث الأرباح الفصلية بواقع 12.7 مليون ريال، وثاني أكبر الأرباح بالقطاع على مستوى 9 أشهر من العام بنحو 38.1 مليون ريال.





وحقق بنك العز الإسلامي أقل حجم أرباح على مستوى الربع الثالث من العام الجاري بنحو 357.19 ألف ريال، وكان الأقل كذلك على مستوى 9 أشهر من العام بقيمة 1.3 مليون ريال.





وأظهرت النتائج المالية الأولية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط، تحقيق 6 منها لنتائج إيجابية في الربع الثالث من العام المالي، حيث حققت 5 منها نمواً في أرباحها، وتقدمها من حيث النسبة بنك نزوى بنسبة 92.08%، وتبعه إتش.إس.بي.سي بنسبة 74.55%.





كما زادت أرباح البنك الوطني 51.19%، وبنك صحار 7.92%، ونمت أرباح البنك الأهلي 1.36%.





وتحول العز الإسلامي لأرباح قيمتها 357.19 ألف ريال في الربع الثالث من العام الجاري ، مقابل خسائر قيمتها 1.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.





وعلى الجانب الآخر، خالف بنكان السرب وحققا تراجعاً في الأرباح الفصلية، لتتراجع أرباح بنك ظفار 4.69%، وانخفضت أرباح بنك مسقط 1.98% على أساس سنوي.





وعلى مستوى 9 أشهر من العام الجاري حققت جميع بنوك القطاع أداءً مالياً إيجابياً، حيث حققت 7 منها لنمو في أرباحها، وتصدرها من حيث نسبة النمو بنك نزوى محققاً 97.4%، وارتفعت أرباح بنك إتش إس بي سي 82.48%، وأرباح بنك صحار 15.62%، والوطني 10.43%، والأهلي 9.62%، كما زادت أرباح بنك ظفار 4.86%، وكان بنك مسقط الأقل نموًا 3.44%.





وشهد بنك العز الإسلامي تحولاً إيجابياً ليحقق أرباحاً قيمتها 1.3 مليون ريال في 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بخسائر قيمتها 3.15 مليون ريال في 9 أشهر من العام الماضي.





وكانت نتائج القطاع أظهرت نمو أرباحه في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17.34%، على أساس سنوي



