كورة اون لاين | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر| يلا شوت|كورة ستار|لايف|كول كورة
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:01 م
كورة اون لاين | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا بث مباشر| يلا شوت|كورة ستار|لايف|كول كورة
تاريخيا لم يلتق منتخب الفراعنة بنظيره السوازيلاندى سوى مرتين الأولى كانت عام 2013، وفيها حقق منتخب مصر انتصارا عريضا على منتخب سوازيلاند بـ 10 أهداف نظيفة، وذلك في مباراة ودية جرت بينهما بملعب برج العرب، بينما الفوز الثانى فى اللقاء الذى أقيم الجمعه الماضى فى الجولة الثالثة، والتى أقيمت باستاد السلام بالقاهرة بنتيجة 4 / 1 أحرزها أحمد المحمدى وعمرو وردة ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه.
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