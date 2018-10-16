التشكيل المتوقع منتخب مصر | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند لايف بث مباشر

التشكيل المتوقع:

سيبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أحمد المحمدي- محمد النني - علي غزال - طارق حامد- محمود حسن تريزيجيه - مروان محسن - عمرو وردة.

معلومات عن مباراة مصر وسوازيلاند:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم تذكرة الصعود بشكل رسمي في حالة فوز نسور قرطاج على النيجر في المباراة الثانية، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين وخسارة واحدة، خلف المتصدر المنتخب التونسي، منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم أداء مييز بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في ثلاث مباريات، رفقاء صلاح قادمين من فوزين متتاليين،.