ضبط مسن بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين، والإستيلاء أموالهم بزعم توظيفها في مجال تعبئة المواد الغذائية.

وفي إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطرق مختلفة، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) من بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام ميخائيل.ش.م، 44 سنة، صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية، مقيم بدائرة مركز السلام (بمحافظة سوهاج)، بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها لهم في مجال تعبئة المواد الغذائية.





بالبحث والتحري أسفرت النتائج عن صحة الواقعة، وقيام المذكور بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها (925000) تسعمائة خمسة وعشرون ألف جنية بقصد توظيفها لهم في مجال تعبئة المواد الغذائية - مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.