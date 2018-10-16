شركة مياه الشرب بالفيوم تنسق مع رجال الدين المسيحى لتوعية المواطنين بترشيد المياه





صرح المهندس هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن إدارة التوعية والإعلام بالشركة التقت بالقساوسة والآباء والكهنة، داخل دير الأنبا إبرام بالعزب، وذلك من أجل توعية المواطنين المترددين على الكنيسة والدير خلال عظات الأحد بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها، وتناول اللقاء أهمية مياه الشرب، وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، ودور رجال الدين المسيحى فى توعية المواطنين خلال عظة الأحد من كل أسبوع، من خلال مادة علمية تم وضعها بواسطة رجال الدين المسيحى، والشركة القابضة، والرى والموارد المائية.





وأوضح المهندس هشام محمد درة، أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، فالمياه سر الحياة، وبالتالى رفعت الشركة شعار "النقطة بتفرق" والذى أطلقة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أجل الحفاظ على المياه وعلى مصادرها من التلوث، مضيفاً أنه كان لزاماً على الشركة التحرك والتكاتف مع جميع الجهات المعنية لترشيد استهلاك المياه، وعلى رأسها رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وتبنت الشركة هذا الأمر الواقع على عاتقها، وتم عقد عدة لقاءات مع القيادات الكنسية داخل المحافظة.





وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إلى أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة، سبق أن عقدت لقاءً مع القيادات داخل كنيسة مار جرجس مقر الأقباط بالفيوم، ولقاءً آخر داخل كنيسة اطسا، ثم كنيسة طامية، وكنيسة ابشواى.​















