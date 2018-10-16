محمد إمام يحضر فيلم جديد ويبدأ تصويره قريبا

كشف الفنان محمد إمام عن اعتزامه المشاركة في فيلم جديد يبدأ تصويره قريبا مع المنتج أحمد البدوي،الذي وصفه بأنه شريك نجاح في مشواره السينمائى.





وشارك إمام صورة تجمعه بالمنتج البدوى، وعلق قائلا:"مع صديقى أحمد بدوى، المشرف على إنتاج أفلامى التلاتة، كابتن مصر، وجحيم فى الهند، وليلة هنا وسرور".





وأضاف إمام "نجحنا سوا وكسرنا الدنيا سوا والحمدلله التلات أفلام عملوا تقريبا 100 مليون جنيه فى مصر وكسروا الدنيا فى الوطن العربى".





وتابع قائلا: "داخلين مع بعض فيلم جديد وناويين يبقى أقوى وأجمد من كل اللى فاتوا إن شاء الله .. ادعولنا".