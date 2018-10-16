مشاهدة مباراة مصر (محمد صلاح) وسوازيلاند HD بث مباشر يلا شوت | بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند عبر يوتيوب كورة لايف

يحل المنتخب المصري ضيفا ثقيلا على نظيره إي سواتيني اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، في المباراة التي ستقام بينهما في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف القادم .





معلومات عن مباراة مصر وسوازيلاند:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم تذكرة الصعود بشكل رسمي في حالة فوز نسور قرطاج على النيجر في المباراة الثانية، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين وخسارة واحدة، خلف المتصدر المنتخب التونسي، منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم أداء مييز بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في ثلاث مباريات، رفقاء صلاح قادمين من فوزين متتاليين،.





وحقق المنتخب الفوز منذ 4 أيام على إي سواتيني بأربعة أهداف مقابل هدف، وسيسعى منتخبنا للفوز في هذه اللقاء لحسم الـتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل.



