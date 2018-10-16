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رئيس القرم يوعز بدراسة إمكانية الرحلات المباشرة بين شبه الجزيرة وسوريا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:17 م
رئيس القرم يوعز بدراسة إمكانية الرحلات المباشرة بين شبه الجزيرة وسوريا
رئيس القرم
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وكالات
 

قال وزير المنتجعات والسياحة في القرم فاديم فولتشينكو إن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أصدر تعليمات بدراسة إمكانية تنظيم رحلات مباشرة بين سيمفيروبول ودمشق والعمل على هذه المسألة مع وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.

 

وقال فولتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا محادثات مع وزير السياحة بشر يازجي. وهناك طلب واضح على المنتجعات الصحية في القرم من قبل المدنيين وأولئك الذين شاركوا في القتال. وإحدى أهم القضايا هي تنظيم الحركة الجوية. وقد كلفت من قبل رئيس الجمهورية بالاتصال مع وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي لدراسة هذه المسألة".

 

وأشار إلى أن القرار المحتمل بشأن الرحلات المباشرة بين سيمفيروبول ودمشق سيتخذ بعد دراسة مفصلة على مستوى حكومتي البلدين.

 

وأكد أن المبادرة هنا تأتي من القرم.

 

وكان وفد القرم قد وصل إلى دمشق، يوم الاثنين 15 تشرين الأول/أكتوبر، بزيارة رسمية تستغرق يومين لإجراء المحادثات والتوقيع على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

 

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر الخليل أن رئيس القرم سيرغي أكسيونوف دعا الجنود السوريين الجرحى للنقاهة في منتجعات شبه الجزيرة.

 

المزيد عن: شبه الجزيرة وسوريا سوريا رئيس القرم الرحلات المباشرة
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