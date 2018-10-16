لأول مرة في برنامج مصري.. دنيا بطمة ضيفة منى الشاذلي في "معكم"

تحل المطربة المغربية دنيا بطمة، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى، في حلقة يوم غد الأربعاء من برنامج "معكم" المذاع على قناة CBC، وذلك في تمام التاسعة مساءً.





تقدم دنيا بطمة مجموعة من أجمل الأغانى التى اشتهرت بأدائها، فى وجود جمهور كبير من متابعى البرنامج.





في الفقرة الثانية من الحلقة، يحل الفنان أشرف زكي، ضيفًا للحديث عن منصبه الجديد كرئيس ل أكاديمية الفنون وخططه للتطوير، كما يكشف أشرف زكي ولأول مرة أسرار لم تحك من قبل عن الفنان الراحل نور الشريف.

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.