الأسد يستقبل رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف اليوم في دمشق، شعب القرم وقيادته على تحقيق إرادتهم بالعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا.

وأكد الأسد أن هذه الزيارة تشكل بداية جديدة لبناء علاقات تعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة وأن البلدين يملكان موقعا متميزا على البحرين الأسود والمتوسط.

واستقبل الرئيس السوري، رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف اليوم في دمشق والذي يقوم بزيارة إلى سوريا على رأس وفد رفيع المستوى.