ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأسد يستقبل رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:11 م
الأسد يستقبل رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف
بشار الأسد ورئيس جمهورية القرم
طباعة
وكالات
 

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسينوف اليوم في دمشق، شعب القرم وقيادته على تحقيق إرادتهم بالعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا.

 

وأكد الأسد أن هذه الزيارة تشكل بداية جديدة لبناء علاقات تعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة وأن البلدين يملكان موقعا متميزا على البحرين الأسود والمتوسط.

 

واستقبل الرئيس السوري، رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف اليوم في دمشق والذي يقوم بزيارة إلى سوريا على رأس وفد رفيع المستوى.

 

المزيد عن: سيرجي أكسينوف سوريا جمهورية القرم الروسية بشار الأسد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 12:40:04 PM