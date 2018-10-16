ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كارداشيان وزوجها يتعرضان للهجوم بعد لقاء الرئيس الأوغندي (صور)

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:09 م
كارداشيان وزوجها يتعرضان للهجوم بعد لقاء الرئيس الأوغندي (صور)
طباعة
الفجر الفني
 
تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست للهجوم مجددًا بعد قيامهما بزيارة الرئيس الأوغندي يوري موسفني خلال الزيارة التي يقومان بها لأوغندا.

وأنهالت الانتقادات من رواد تويتر على كيم وكاني بعد لقاء رئيس أوغندا الذي وصفوه بـ "ديكتاتور" ولا يتعامل مع شعبه بطريقة إنسانية او عادلة.

وتضمنت الزيارة جلسة جمعت كيم وكاني مع موسفني الذي سأل نجمة تلفزيون الواقع عن مهنتها الأساسية لأنها اصبحت في الآونة الاخيرة من أشهر الشخصيات في العالم.

وردت كيم أنها تشارك في مسلسل keeping up with Kardashian’s هي واخواتها، ليرد عليها بأنه لا يعلم الكثير عن نوعية الأعمال التي تنتمي لتلفزيون الواقع.
كارداشيان وزوجها يتعرضان للهجوم بعد لقاء الرئيس الأوغندي (صور)
كارداشيان وزوجها يتعرضان للهجوم بعد لقاء الرئيس الأوغندي (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 12:40:04 PM