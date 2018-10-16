كارداشيان وزوجها يتعرضان للهجوم بعد لقاء الرئيس الأوغندي (صور)

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست للهجوم مجددًا بعد قيامهما بزيارة الرئيس الأوغندي يوري موسفني خلال الزيارة التي يقومان بها لأوغندا.





وأنهالت الانتقادات من رواد تويتر على كيم وكاني بعد لقاء رئيس أوغندا الذي وصفوه بـ "ديكتاتور" ولا يتعامل مع شعبه بطريقة إنسانية او عادلة.





وتضمنت الزيارة جلسة جمعت كيم وكاني مع موسفني الذي سأل نجمة تلفزيون الواقع عن مهنتها الأساسية لأنها اصبحت في الآونة الاخيرة من أشهر الشخصيات في العالم.





وردت كيم أنها تشارك في مسلسل keeping up with Kardashian’s هي واخواتها، ليرد عليها بأنه لا يعلم الكثير عن نوعية الأعمال التي تنتمي لتلفزيون الواقع.