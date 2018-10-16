الزمالك يتمسك بإقامة عموميته الخميس المقبل

تمسك مسئولو نادي الزمالك، بإقامة الجمعية العمومية الطارئة والتي من المقرر لها بعد غد الخميس، لمناقشة الأزمات الأخيرة التي حلت على مجلس الإدارة من اللجنة الأولمبية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومنع رئيس النادي من ممارسة عمله بعد قرار إيقافه.





وحرصت إدارة الزمالك على بث رسائل للأعضاء بالمكبرات بمقر النادي بشكل مستمر، والإفادة أن الجمعية العمومية في موعدها الخميس، رغم محاولات البعض لإيقافها، والتأكيد أنه ليس من اختصاص الأولمبية البت في الأمر.





وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية قد حددت اليوم 16 أكتوبر، بعد الدعوى المرفوعة من هاني العتال بإلغاء الجمعية العمومية.



