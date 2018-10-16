الفالوجا الفلسطينية تشارك الشيخ زين محمود في حفل مصر الخير

تشارك فرقة الفالوجا الفلسطينية للفنون الشعبية، بالاشتراك مع الشيخ زين محمود وفرقته الموسيقية، في حفل ضخم تنظمه مؤسسة مصر الخير وبنك الإسكندرية، وذلك للمرة الثانية على التوالي بناء على رغبة الجمهور بعد العرض المتميز الذي قدمته الفالوجا الفلسطينية وفرقة الشيخ زين محمود.





وتقدم فرقة الفالوجا الفلسطينية سهرة فنية خالصة بمزيج من العروض الاستعرادضية والدبكة الفلسطينية، فضلًا عن عروض تراثية مختلفة ومجموعة متنوعة من أغاني التراث الفلسطيني، والتي تهدف إلى إبراز الهوية الفلسطينية بتقديم عروض فلكلورية تظهر صورة الحضارة والتراث الفلسطيني، بما فيها سنوات النضال ومقاومة الاحتلال.





كما تقدم فرقة الشيخ زين مجموعة من الابتهالات والإنشاد والموال، وذلك يوم الخميس بأرض المعارض مدينة نصر في تمام الساعة الـ7 مساء.





يذكر أن فرقة الفالوجا للفنون الشعبية شاركت في مهرجان الإسماعلية للفنون الشعبية في دورته الـ19 ومشاركة في 18 فرقة فنية تمثل 11 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 7 فرق محلية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وتقام عروض المهرجان على عدد 8 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها.