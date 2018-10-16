نشرة أخبار الظهيرة.. رئيس الوزراء يبدي سعادته بمشروع المجمع اللوجستي للأسماك ببورسعيد

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها الشرطة التركية تطلق النار على "الجرار المشبوه" بقلب العاصمة.

رئيس الوزراء: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات

https://www.elfagr.com/3298324

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع مدينة الأثاث بدمياط فخر لمصر، ونفذتها الهيئة الهندسية، لافتًا إلى أن المشروع بكل المقاييس رائع.

رئيس الوزراء يبدي سعادته بمشروع المجمع اللوجستي للأسماك ببورسعيد

https://www.elfagr.com/3298213

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجمع اللوجستي للأسماك (سوق السمك الجديد) بمحافظة بورسعيد، يرافقه وزيرا التنمية المحلية والصحة، ومحافظ بورسعيد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.

ننشر الماكيت الأساسي لتطوير مستشفي بورسعيد العام

https://www.elfagr.com/3298175

ننشر الماكيت الأساسي لتطوير مستشفى بورسعيد العام، والذي تفقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل؛ للاطمئنان على سير العملية الطبية في المستشفى.

الشرطة التركية تطلق النار على "الجرار المشبوه" بقلب العاصمة

https://www.elfagr.com/3298360

ذكرت وسائل الاعلام التركية، الثلاثاء، أن الشرطة فتحت النار على سائق جرار كان يقود جراره أمام مبنى البرلمان التركي عقب تجاهله نداءات بالتوقف.

ماكرون يعين زعيم الحزب الحاكم وزيرًا للداخلية

https://www.elfagr.com/3298304

أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تعديلا وزاريا اليوم الثلاثاء عين خلاله كريستوف كاستانير، أحد أنصاره وزعيم الحزب الحاكم، وزيرا للداخلية.

إنطلاقاً من الدور المجتمعي للداخلية.. "كلنا واحد" تواصل فاعلياتها

https://www.elfagr.com/3298297

تواصل مبادرة "كلنا واحد" المشاركة في توفير والسلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفض، وإتمام فعالياتها بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.