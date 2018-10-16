بشرى سارة بشأن العاصمة الإدارية الجديدة



وأشار خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم منفتحين على الاستثمار في كل المجالات، بالإضافة أنه مقرر إنشاء 10 جامعات في المرحلة الأولى للعاصمة الجديدية، وإحدهما بدأت الدراسة بها هذا العام.





ولفت إلى أن هناك أكثر من 100 بعثة أجنبية، و200 سفير سيشاركون في الاجتماع، منوها بأن أكثر من 50% من العاصمة الإدارية الجديدة تم إنجازه.



ولفت إلى أنهم يستهدفون تغيير نمط الحياة في العاصمة الإدارة الجديدة، معقبًا أن ما تم إنجازه في مصر من مشروعات على مدار الأربع سنوات الماضية لم يتحقق على مدار 50 عاما مضى.



قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن لقاء سيجمع قيادات العاصمة الإدارية الجديدة مع البعثات الأجنبية في القاهرة، يستهدف اطلاعهم على حجم التطور والعمل في العاصمة الإدارية، كونهم رسل لمصر بالخارج.