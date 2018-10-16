الداخلية تواصل تأمين تنفيذ إزالة التعديات على أرضي الدولة والزراعة

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمنن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وفي ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الإستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.





فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الري والصرف.





وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-





مديرية أمن البحيرة: تأمين تنفيذ (22) قرار إزالة تعديات متنوعة.

مديرية أمن كفرالشيخ: تأمين تنفيذ (19) قرار إزالة تعديات متنوعة.





مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ (17) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.





مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ (73) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.





مديرية أمن الشرقية: تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة تعديات متنوعة.

مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ (63) قرار إزالة تعديات متنوعة.





مديرية أمن الإسكندرية: حملة استهدفت دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزة تم خلالها تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.