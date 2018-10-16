ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الداخلية تواصل تأمين تنفيذ إزالة التعديات على أرضي الدولة والزراعة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:52 ص
الداخلية تواصل تأمين تنفيذ إزالة التعديات على أرضي الدولة والزراعة
الحملة
طباعة
هبه عبد الحفيظ
 

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمنن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

 

وفي ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الإستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. 


فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الري والصرف. 


وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-


مديرية أمن البحيرة: تأمين تنفيذ (22) قرار إزالة تعديات متنوعة.

 

مديرية أمن كفرالشيخ: تأمين تنفيذ (19) قرار إزالة تعديات متنوعة.


مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ (17) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.


مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ (73) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة.


مديرية أمن الشرقية: تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة تعديات متنوعة.

     

مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ (63) قرار إزالة تعديات متنوعة.


مديرية أمن الإسكندرية: حملة استهدفت دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزة تم خلالها تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

المزيد عن: مديرية امن المنوفية الداخليه التعديات اراضي الدولة والزراعة اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 11:11:32 AM