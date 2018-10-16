مصر وسوازيلاند.. مشاهدة Egypt وسوازيلاند بث مباشر اليوم| شاهد مباراة مصر الآن | يلا شون مباراة مصر لايف

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تاريخيا لم يلتق منتخب الفراعنة بنظيره السوازيلاندى سوى مرتين الأولى كانت عام 2013، وفيها حقق منتخب



مصر انتصارا عريضا على منتخب سوازيلاند بـ 10 أهداف نظيفة، وذلك في مباراة ودية جرت بينهما بملعب برج العرب، بينما الفوز الثانى فى اللقاء الذى أقيم الجمعه الماضى فى الجولة الثالثة، والتى أقيمت باستاد السلام بالقاهرة بنتيجة 4 / 1 أحرزها أحمد المحمدى وعمرو وردة ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

وفاز المنتخب الوطنى على سوازيلاند فى مباراة الجولة الثالثة والتى أقيمت باستاد السلام بالقاهرة بنتيجة 4 / 1 أحرزها أحمد المحمدى وعمرو وردة ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه.





يحتل منتخب مصر المركز الثانى حاليًا فى المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، ويأتى منتخب التونسى فى الصدارة بـ 9 نقاط ثم النيجر وسوازيلاند فى المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.



توقيت مباراة مصر ضد سوازيلاند بكل الأوقات لعشاق الساحرة المستديرة:



4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

400 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة العاشرة في التصفيات الإفريقية برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب التونسي الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 9 نقاط، حيث أن مصر وتونس هما الأقرب لحجز بطاقتي العبور إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019.

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ويخوض منتخب مصر، اليوم الثلاثاء، مباراة هامة أمام نظيره سوازيلاند، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف المقبل.تنطلق المباراة في تمام الثالثة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب ترايد فيير بالعاصمة السوازيلاندية مبابان، وتنقلها قناة "beinsports Hd 5".