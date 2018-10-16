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ماكرون يعين زعيم الحزب الحاكم وزيرًا للداخلية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:51 ص
ماكرون يعين زعيم الحزب الحاكم وزيرًا للداخلية
ماكرون
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وكالات
 

أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تعديلا وزاريا اليوم الثلاثاء عين خلاله كريستوف كاستانير، أحد أنصاره وزعيم الحزب الحاكم، وزيرا للداخلية.

 

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار فى الحكومة بعد سلسلة من الاستقالات وكذلك إنعاش مسار الإصلاحات الذى شهد مؤشرات على التعثر.

 

واستقال وزير المالية برونو لو مير، الذى كان مشرفا على مسعى ماكرون لإصلاح منطقة اليورو، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان من منصبيهما.

 

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