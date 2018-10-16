عدما كرمته فرنسا وأطلقوا اسمه على حديقة.. تعرف على الجزائري كاتب ياسين

أطلقت بلدية الدائرة 13 فى باريس اسم الكاتب الجزائرى الشهير الراحل كاتب ياسين (1929-1989) على حديقة تقع قرب مقرها، فيما أكد رئيس البلدية أن هذه الخطوة تهدف إلى "تكريم أحد عمالقة الأدب الفرنكفونى ورجل ناضل طيلة حياته لتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة".





وحضر مراسم التدشين جمهور غفير من أصدقاء فرنسيين وجزائريين لياسين وابنه المغنى أمازيغ كاتب، فضلاً عن سفير الجزائر بفرنسا. وقال التقرير الذى نشرته (فرانس 24) عرف كاتب ياسين بنضاله من أجل حقوق الإنسان فى الجزائر، كما عرف كذلك بمعارضته للنظام الجزائرى فى عهد الرئيسين هوارى بومدين والشاذلى بن جديد، دافع عن الهوية الأمازيغية وعارض بشدة سياسة التعريب التى أقرتها السلطات الجزائرية سنوات السبعينيات، ولم يحظ كاتب ياسين بالتكريم من قبل السلطات الجزائرية حتى وفاته عام 1989، بينما عرفت أعماله نجاحًا كبيرًا حيث تدرس العديد من الجامعات الفرنسية والأمريكية.



