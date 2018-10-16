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الشرطة يواجه بهتيم في مؤجلات القسم الثالث

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
الشرطة يواجه بهتيم في مؤجلات القسم الثالث
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رأفت أمين
 
يواجه فريق اتحاد الشرطة بقيادة المدير الفني توفيق صقر صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة نظيره فريق بهتيم صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة في الثلثة من عصر اليوم الثلاثاء في إطار مؤجلات القسم الثالث.

ويدخل الفريقان المباراة وشعارهما الفوز من أجل المنافسة على الصعود للترقي.

وتم تأجيل مباراة البلاستيك والسكه الحديد بسبب مشاركة لاعبي البلاستيك في كأس العالم لكرة الشاطئية.

والجدير بالذكر أن للبلاستيك له 3 مباريات مؤجلة مع اسكو والغابه والسكه الحديد.
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