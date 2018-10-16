إنطلاقاً من الدور المجتمعي للداخلية.. "كلنا واحد" تواصل فاعلياتها

تواصل مبادرة "كلنا واحد" المشاركة في توفير والسلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفض، وإتمام فعالياتها بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار استراتيحية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" في مجال توفير السلع الغذائية والخضراوت والفاكهة.





فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع عددٍ من السلاسل التجارية طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.





يذكر أن المبادرة منذ انطلاقها تشهد إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للجهد الذي تبذله أجهزة الوزارة - من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.