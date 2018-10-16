ضبط 2005 متهماً بقضايا مخدرات بمديريات الأمن

تمكن قطاع الأمن العام خلال الأسبوع الماض، من ضبط 1917 قضية فى المواد المخدرة بالإشتراك مع مختلف مديريات الأمن.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، وكذا استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية، ورصد وإبادة الزراعات المخدرة، وضبط القائمين عليها، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزي باستهداف بؤر تجارة المواد المخدرة ومناطق زراعتها، ومنافذ تهريبها على مستوى الجمهورية بعدة حملات أمنية مكبرة خلال الفترة من 6 حتى 12 أكتوبر الجاري أسفرت جهودها عن ضبط (1917) قضية "إتجار وتعاطي في المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (2005) متهماً، وبحوزتهم الآتي:





كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (260.845 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (105.72 كيلو جرام).

كمية من مخدر الاستروكس وزنت (30.611 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (6.782 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (26.528 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1.172 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (20 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (55 جرام).

(134906) قرص مخدر مختلف الأنواع.

(57) قطعة سلاح ناري عبارة عن (رشاش - 10 بنادق آلية - 15 بندقية خرطوش - 13 طبنجة، 18فرد محلي، 294 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.