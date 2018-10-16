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32 لاعبا على رادار أجيري في منتخب مصر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
32 لاعبا على رادار أجيري في منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره إي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، عندما في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة على استاد "ترايد فيير".

وفقا لبرنامج ساعة مع شوبير على راديو اون سبورت فإن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني قد يمنح عدة لاعبين الفرصة للانضمام إلى معسكر الفراعنة في المبريات المقبلة.

وسيكون بإمكان أجيري تجربة عدة لاعبين في المباريات المقبلة، خاصة حال فوز الفراعنة الذي يضمن لهم التأهل لأمم إفريقيا 2019 شرط فوز تونس على النيجر اليوم أيضا، ما يعني أن الجولة 5 و6 ستكونان تحصيل حاصل.

وأكد برنامج شوبير أن هناك 32 لاعبا من المحتمل انضمامهم إلى معسكرات الفراعنة المقبلة.
المزيد عن: منتخب مصر مصر كورة كرة رياضة اجيري آي سواتيني
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