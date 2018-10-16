آيتن عامر تتبع نظام دايت جديد هذا الأسبوع

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة على موقع تداول الصور "إنستجرام" تضمنت صورة لنظام رجيم اتبعته بعد الولادة ورفعت هذه الصورة لتشجع كل متابعينها بالاستمرار معها فى الرجيم وتشجيع بعضهم البعض.

وعلقت آيتن عامر تحت الصورة وكتبت: أنها بالفعل استطاعت خسارة 2 كيلو ونصف من وزنها حتى الآن بعد الولادة وأضافت بعض التعليمات التى نصحها بها الطبيب بأن من فقد أكثر من كيلو ونصف على هذا النظام، من الممكن اتباع بقية الأنظمة مع آيتن غير هذا عليه باللجوء للطبيب.





ذكرت أيضاً هاشتاج اتفقت عليه مع متابعينها وهو "#يارب_تخس_يا_تتح" و"الدايت_للجدعان"، وهذا لتشجيع محبيها ومساعدتهم على فقدان الوزن وبهذا تكون بدأت فكرة جديدة لم يسبقها أحد من الفنانات فى بدأها.



