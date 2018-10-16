شاهد Egypt Live.. مباراة مصر وسوازيلاند (بث مباشر)| شاهد مباراة مصر اليوم| يلا شوت| كورة ستار| كورة لايف| كورة اون لاين

يدخل الفراعنة المباراة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على سوازيلاند والنيجر، وهزيمة واحدة من منتخب تونس متصدر المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، بينما يملك منتخب سوازيلاند الذي تم تغيير اسمه إلى "إي سواتيني"، نقطة واحدة من هزيمتين وتعادل وحيد، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب النيجر.

تقام مباراة مصر وسوازيلاند اليوم في تمام الساعة السابعة من مساء، على استاد ملعب السلام، وسوف تذاع المباراة على الناقل الحصري لنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وهي قنوات بي آن سبورت حيث سيعلق على المباراة محمد الكواليني.



شاهد Egypt Live.. مباراة مصر وسوازيلاند (بث مباشر)| شاهد مباراة مصر اليوم| يلا شوت| كورة ستار| كورة لايف| كورة اون لاين



كما انه وبحسب قواعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فإن للتلفزيون المصري الحق في إذاعة المباراة على القنوات الأرضية ، حيث سيقوم التليفزيون المصري بإذاعة مباراة منتخب مصر وسوازيلاند على القناة الثانية من تعليق محمد الراعي.



فازت مصر في مباراه واحدة من مباراتيها في التصفيات ، المجموعة "ي" وتواجه هزيمة واحدة هذا الموسم. لقد سجلوا 6 أهداف، وخسرت مباراة واحدة.ولم تفز سوازيلاند في اي مباراه من مباراتين في التصفيات المؤهلة ، المجموعة ي ، ولها 1 هزيمة هذا الموسم. لقد سجلوا 0 أهداف - وتعادلت في مباراه



تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي (جنش).



الدفاع: أيمن أشرف - باهر المحمدي - عمرو طارق - أحمد المحمدي.



الوسط: محمد النني - علي غزال - عمرو وردة - محمود تريزيجيه.



الهجوم: مروان محسن - أحمد حسن كوكا.



وكان منتخب مصر تلقى صادمة كبيرة بعد أن تأكد غياب محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد أن تعرض لشد في العضلة الضامة، استبعده على إثرها المدرب أجيري من قائمة الفريق التي سافرت إلى سوازيلاند.



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ويلعب في نفس الجولة منتخب النيجر ونظيره التونسي حيث سيكون الفوز لمنتخب نسور قرطاج بمثابة حصد بطاقة العبور لبطولة الأمم الإفريقية، في انتظار البطاقة الثانية عن المجموعة.







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